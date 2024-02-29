"Українська бронетехніка" не має безнадійних контрактів та зв'язків з Пашинським

Міністерство оборони України намагається через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з компанії "Українська бронетехніка", яку пов’язують з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, — таку інформацію опублікували в журналістському розслідуванні "Збройовий барон" Пашинський. Історія кримінального збагачення на війні" на KP.UA. Проте вона не відповідає дійсності, наголошує "Українська бронетехніка".

"Вважаємо, що дана публікація має всі ознаки замовної, адже викладена в тексті інформація не відповідає дійсності, не містить ніяких джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до нашої компанії.

ТОВ "Українська бронетехніка" є надійним постачальником зброї та боєприпасів для сил оборони. Наша компанія добросовісно виконує довгострокові контракти та не має жодного "безнадійного" контракту. Більше того, розуміючи тяжку ситуацію на фронті, наша компанія постачає деяку продукцію без авансу від силових відомств — і досі чекає відповідної оплати від Сил оборони за деякими минулорічними контрактами.

Також акцентуємо на тому, що ТОВ "Українська бронетехніка" не мала і не має жодного звʼязку з Сергієм Пашинським. Нас, як компанію, пов’язує винятково членство у "Національній асоціації підприємств оборонної промисловості", яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення — 9 березня 2022 року.

Розцінюємо поширення таких публікацій як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва, поставок зброї та військової техніки та послаблення обороноздатності Держави.

Просимо ЗМІ утриматися від поширення недостовірної інформації", — йдеться в повідомленні "Української бронетехніки".