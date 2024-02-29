"Украинская бронетехника" не имеет безнадежных контрактов и связей с Пашинским

Министерство обороны Украины пытается через суд взыскать деньги за невыполненные контракты на поставку оружия с компании "Украинская бронетехника", связанной с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, — такую информацию опубликовали в журналистском расследовании "Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне" на KP.UA. Однако она не соответствует действительности, отмечает "Украинская бронетехника".

"Считаем, что данная публикация имеет все признаки заказной, ведь изложенная в тексте информация не соответствует действительности, не содержит никаких источников информации, а представители издания, готовя материал, не обращались за комментарием к нашей компании.

ООО "Украинская бронетехника" — надежный поставщик оружия и боеприпасов для сил обороны. Наша компания добросовестно выполняет долгосрочные контракты и не имеет "безнадежных" контрактов. Более того, понимая тяжелую ситуацию на фронте, наша компания поставляет некоторую продукцию без аванса от силовых ведомств — до сих пор ждет соответствующей оплаты от Сил обороны по некоторым прошлогодним контрактам.

Также акцентируем на том, что у ООО "Украинская бронетехника" не было и нет никакой связи с Сергеем Пашинским. Нас как компанию связывает исключительно членство в "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности", которую он возглавил с первых дней полномасштабного вторжения — 9 марта 2022 года.

Расцениваем распространение таких публикаций как медийную атаку на компанию, целью которой является срыв производства, поставок оружия и военной техники и ослабление обороноспособности государства.

Просим СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации", — говорится в сообщении "Украинской бронетехники".