Загравання з електоратом на тему мобілізації шкодить національній безпеці — Юрій Гудименко

Політики нарощують медійну впізнаваність серед електорату, використовуючи тему боротьби з мобілізацією. Навмисне затягування законодавчого врегулювання питання набору до війська загрожує втратою оборонних спроможностей та підривом національної безпеки.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Liga Talk".

"Рішення про мобілізацію ми все одно приймемо. В іншому випадку, Україна перестане існувати, принаймні в наявних межах, а про жодне повернення Криму чи адміністративних кордонів 1991 року не доведеться говорити ще багато десятиліть. Тому питання мобілізації буде прийнято. Але зволікання, бажання загравати з потенційним електоратом, створення законодавчого спаму лише шкодять", — коментує Юрій Гудименко.

Ветеран пригадує суспільні настрої та емоції напередодні повномасштабного вторгнення, тоді також панувала невизначеність. Але коли почалися перші ракетні удари, у багатьох людей з'явилося більш чітке розуміння наступних дій.

"Крапка поставлена: життя як раніше вже не буде, нерви позаду, вступаємо в бій. Коли нас розбудили в Маріуполі й сказали: "Все пацани, давайте працювати" — мені відлягло від серця. Були тільки задачі, накази та їх виконання. Так само з мобілізацією: це питання треба було вирішувати швидко і конкретно, тоді б суспільство вже адаптувалося до неминучості прийняття закону", — ділиться Гудименко.

За словами військового, суспільним розхитуванням політики лише підіграють інтересам громадян, які не виявляють бажання воювати.

"Є таке розуміння, що ми абсолютно втратили відчуття відповідальності перед своїм майбутнім. Ми вже проходили такі моменти, коли армію розпускали в першій половині ХХ століття. Нашим політикам варто згадати про поняття політичної волі, про те, що на кону стоїть виживання української нації. Тому ці неприємні, непопулярні речі треба робити. В протилежному випадку діяльність політика буде оцінена за заслугами, але оцінювати її буде росіянин з триколором на шиї, який випускатиме тобі кулю в лоб, а ти будеш намагатися зрозуміти, що саме ти зробив не так", — підкреслив Юрій Гудименко.