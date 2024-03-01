Заигрывание с электоратом на тему мобилизации вредит национальной безопасности — Юрий Гудыменко

Политики наращивают медийную узнаваемость среди электората, используя тему борьбы с мобилизацией. Намеренное затягивание законодательного урегулирования вопроса набора в армию чревато потерей оборонных возможностей и подрывом национальной безопасности.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Liga Talk".

"Решение о мобилизации мы все равно примем. В противном случае, Украина перестанет существовать, по крайней мере, в имеющихся пределах, а ни о каком возвращении Крыма или административных границ 1991 года не придется говорить еще много десятилетий. Поэтому вопрос мобилизации будет принят. Но промедление, желание заигрывать с потенциальным электоратом, создание законодательного спама только вредят", — комментирует Юрий Гудыменко.

Ветеран напоминает общественные настроения и эмоции накануне полномасштабного вторжения, тогда царила также неопределенность. Но когда начались первые ракетные удары, у многих людей появилось более ясное понимание последующих действий.

"Точка поставлена: жизнь как раньше уже не будет, нервы позади, вступаем в бой. Когда нас разбудили в Мариуполе и сказали: "Все пацаны, давайте работать" — мне отлегло от сердца. Были только задачи, приказы и их выполнение. Так же с мобилизацией: этот вопрос нужно было решать быстро и конкретно, тогда общество уже адаптировалось бы к неизбежности принятия закона", — делится Гудыменко.

По словам военного, общественным расшатыванием политики лишь подыгрывают интересам граждан, не изъявляющих желания воевать.

"Есть такое понимание, что мы абсолютно потеряли чувство ответственности перед своим будущим. Мы уже проходили такие моменты, когда армию распускали в первой половине ХХ века. Нашим политикам следует вспомнить о понятии политической воли, о том, что на кону стоит выживание украинской нации". Поэтому эти неприятные, непопулярные вещи нужно делать. В противном случае деятельность политика будет оценена по заслугам, но оценивать ее будет россиянин с триколором на шее, который будет выпускать тебе пулю в лоб, а ты будешь пытаться понять, что именно ты сделал не так", – подчеркнул Юрий Гудыменко.