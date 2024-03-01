Война могла закончиться в 2022 году: СМИ узнали, чего требовала Россия от Украины

Диктатор хотел лишить Украину всякой возможности сопротивления

В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин намекнул, что мог бы обсудить вопрос прекращения войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которое он, вероятно, хотел бы заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину — в апреле 2022 года.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках". Также на Киев должен был налагаться запрет восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада, а Крым должен был бы оставаться под фактическим контролем России, пишет The Wall Street Journal.

Однако договориться тогда не удалось. Стали очевидны масштабы российских военных преступлений в Украине, а военное положение Украины улучшилось. К тому же Запад начал поставлять Киеву оружие. Сегодняшняя позиция Украины — мирные переговоры могут быть начаты только после вывода российских войск с территории Украины.

Что касается проекта мирных соглашений 2022 года, которые по-видимому, и сегодня приемлемы для Путина, то в них допускалась возможность вступления Украины в ЕС, однако вступление в военные союзы, такие как НАТО, запрещалось. Кроме того, в Украину не должно было поставляться иностранное оружие. Вооруженные силы Украины были бы сокращены до определенного размера. Россия стремилась ограничить все — от численности войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Крым должен был быть признан российским. Вопрос о будущем востока Украины, оккупированного Россией в 2014 году, не был включен в проект.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что любая заморозка войны будет означать, что Украина признает оккупацию ее территорий. Киев этого делать никогда не будет, поэтому о какой-либо "заморозке" говорить нет смысла.