Березнева мобілізація: у кого є право не йти у військкомат навіть по повістці

Кожна з причин має бути документально підтверджена

В Україні триває загальна мобілізація та військовий стан, тому у березні військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки. Однак є низка причин, які є підставою для неявки до ТЦК.

З 2010 року Кабміном ухвалено, що є п’ять категорій чоловіків, які можуть не приходити у військкомат у воєнний час, навіть якщо їм вручили повістку. Про це пише УНІАН.

З 2022 року до цього списку внесли деякі зміни. З того часу правило поширюється і на військовозобов’язаних і на резервістів.

Причини неявки до ТЦК

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками чоловіка/дружини, які проживають разом з резервістом або військовозобов’язаним, якщо їх не може доглядати хтось інший;

здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що трапилася під час призову на збори та завадити своєчасно прибути до ТЦК;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Кожна з вищезгаданих причин має бути документально підтверджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які види повісток існують в Україні та які вручатимуть військовозобов’язаним у березні.