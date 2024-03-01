Березнева мобілізація: у кого є право не йти у військкомат навіть по повістці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кожна з причин має бути документально підтверджена
В Україні триває загальна мобілізація та військовий стан, тому у березні військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки. Однак є низка причин, які є підставою для неявки до ТЦК.
З 2010 року Кабміном ухвалено, що є п’ять категорій чоловіків, які можуть не приходити у військкомат у воєнний час, навіть якщо їм вручили повістку. Про це пише УНІАН.
З 2022 року до цього списку внесли деякі зміни. З того часу правило поширюється і на військовозобов’язаних і на резервістів.
Причини неявки до ТЦК
- смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
- хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками чоловіка/дружини, які проживають разом з резервістом або військовозобов’язаним, якщо їх не може доглядати хтось інший;
- здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;
- потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що трапилася під час призову на збори та завадити своєчасно прибути до ТЦК;
- складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.
Кожна з вищезгаданих причин має бути документально підтверджена.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які види повісток існують в Україні та які вручатимуть військовозобов’язаним у березні.