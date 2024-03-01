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Березнева мобілізація: у кого є право не йти у військкомат навіть по повістці

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Хто може не йти у військкомат по повістці Новина оновлена 01 березня 2024, 11:31
Хто може не йти у військкомат по повістці. Фото Колаж "Телеграфу"

Кожна з причин має бути документально підтверджена

В Україні триває загальна мобілізація та військовий стан, тому у березні військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки. Однак є низка причин, які є підставою для неявки до ТЦК.

З 2010 року Кабміном ухвалено, що є п’ять категорій чоловіків, які можуть не приходити у військкомат у воєнний час, навіть якщо їм вручили повістку. Про це пише УНІАН.

З 2022 року до цього списку внесли деякі зміни. З того часу правило поширюється і на військовозобов’язаних і на резервістів.

Причини неявки до ТЦК

  • смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
  • хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками чоловіка/дружини, які проживають разом з резервістом або військовозобов’язаним, якщо їх не може доглядати хтось інший;
  • здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;
  • потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що трапилася під час призову на збори та завадити своєчасно прибути до ТЦК;
  • складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Кожна з вищезгаданих причин має бути документально підтверджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які види повісток існують в Україні та які вручатимуть військовозобов’язаним у березні.

Теги:
#Україна #Причини #Мобілізація #Неявка #ТЦК