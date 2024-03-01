Мартовская мобилизация: у кого есть право не идти в военкомат даже по повестке

Каждая из причин должна быть документально подтверждена

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, потому в марте военнообязанные мужчины продолжат получать повестки. Однако есть ряд причин, которые являются основанием для неявки в ТЦК.

С 2010 года Кабмином постановлено, что есть пять категорий мужчин, которые могут не приходить в военкомат в военное время, даже если им вручили повестку. Об этом пишет УНИАН.

С 2022 года в этот список внесли некоторые изменения. С тех пор правило распространяется и на военнообязанных и на резервистов.

Причины неявки в ТЦК

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной супругой/супругом, ребенком, родителями мужа/жены, проживающих вместе с резервистом или военнообязанным, если за ними не может ухаживать кто-то другой;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая случилась во время призыва на сборы и помешать своевременно прибыть в ТЦК;

сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Каждая из вышеперечисленных причин должна быть документально подтверждена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие виды повесток существуют в Украине и какие будут вручать военнообязанным в марте.