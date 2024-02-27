Військовозобов'язаний проігнорував "бойову" повістку: яке покарання йому загрожує

Винесений судом вирок не позбавляє правопорушника від призову на військову службу, кажуть у Полтавському ТЦК та СП

Три роки реального ув’язнення за ухилення від призову на військову службу при мобілізації отримав молодий чоловік, уродженець Харкова, який без поважних причин не з'явився на пункт збору перед відправленням у військову частину для проходження служби за мобілізацією .

Як зазначено у вироку Пирятинського районного суду Полтавської області від 22 лютого цього року, 17 червня 2023 року Ігор отримав повістку для проходження ВЛК. Комісію чоловік пройшов, був визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби.

Правових підстав на відстрочку військовозобов’язаний не мав, тому йому вручили т. зв. "бойову" повістку (мобілізаційне розпорядження). 10 серпня він мав прибути на пункт збору, але не прибув.

Не з’явився на пункт збору, бо… запив

У суді чоловік пояснив це тим, що… запив. Визнав свою вину й просив не позбавляти його свободи. Але суд не побачив у словах обвинуваченого щирого каяття, оскільки за час розгляду справи він не вжив жодних дій, спрямованих на усунення скоєного правопорушення.

Згідно зі ст. 12 КК України, воно не є тяжким злочином, але було умисним і таким, що "створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя, безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що свідчить про значну суспільну небезпечність самого злочину".

Відтак суд дійшов висновку, що "звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не може запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, що в умовах воєнного стану є не припустимим". І визнав Ігоря винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

115 вироків щодо ухилянтів торік

"Телеграф" попросив прокоментувати вирок суду речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майора Романа Істоміна й пояснити правові норми, які передбачають покарання за ухилення від призову на військову службу в особливих умовах та за інші правопорушення.

Майор Роман Істомін - речник Полтавського обласного ТЦК та СП

— Торік, згідно з електронними судовими даними, на Полтавщині щодо ухилянтів було винесено 115 вироків, — зазначив він. — Більшість строків умовні, але є й реальні.

Якщо військовозобов’язаний не прибуває в ТЦК та СП за повісткою для оновлення даних, це кваліфікується як порушення правил військового обліку. Тоді складається протокол про адмінпорушення. Це тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто, 850-1700 гривень. Такий же розмір штрафу передбачений і за повторне правопорушення. Після цього настає кримінальна відповідальність. Але ні сплата штрафу, ні умовний строк покарання, ні відбуття ув’язнення не звільняють від мобілізації.

Якщо громадянин, який оновив свої військово-облікові дані, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у воєнний час, але не з’явився за бойовим розпорядженням у пункт збору, то це вже трактується як ухилення від мобілізації. Адже цю людину вже чекали у навчальному центрі, на неї розраховували. Вона вже військовослужбовець, який потрібен на певній ділянці фронту, а вона просто зникає. У цих випадках застосовується ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Це карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Скандальний блогер піде в тюрму, а не у ЗСУ

— Наприкінці серпня минулого року у Полтаві був затриманий 27-річний скандальний фітнес-тренер і блогер Роман Заволока, який відверто провокував і грубо ображав працівників ТЦК та СП , які роздавали повістки у громадських місцях. Молодик уникав мобілізації і закликав робити це інших. Його кримінальне провадження розглядають у закритому суді. Яке покарання його чекає?

— Заволоку судять не за ухиляння від мобілізації. Зафіксовано лише один епізод з його участю, коли він проігнорував оповіщення, а далі він зумисне шукав зустрічі з працівниками ТЦК та СП, які роздавали повістки у громадських місцях, щоб образити їхню честь і гідність під уключену відеокамеру, а потім викласти ролики в Інтернет. Він першим розпочинав конфлікт. Вирішив, що йому все дозволено і йому нічого за це не буде. А при затриманні ще й чинив опір правоохоронцям.

Скандальний полтавський фітнес-тренер і блогер Роман Заволока в очікуванні судового вироку досі перебуває в слідчому ізоляторі. Фото Суспільне Полтава

Тому йому інкримінують, наскільки мені відомо, набагато серйозніші статті: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань; образа честі й гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю; погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. У скандального фітнес-тренера і блогера є шанс найближчі вісім років провести у місцях позбавлення волі.

— А якщо, скажімо, він захоче підписати контракт із ЗСУ як альтернативу покаранню?

— Зловмисник має відбувати покарання, а не служити в армії! Армія це не структура покарання. Це структура, в якій громадянин захищає свою Батьківщину. Це почесно, хоч і важко.

— Міністр юстиції Денис Малюська висловився за те, щоб мобілізувати засуджених порушників Правил дорожнього руху, і тих, хто вчинив корупційні діяння. Ваша думка щодо цієї пропозиції?

— 2022 року до нас надходили листи з такими проханнями від людей з пенітенціарних установ. Але, наскільки мені відомо, вони не були задоволені, бо для цього нема юридичних підстав. І ЗСУ, ще раз наголошу, не каральний орган. Не можна заміняти призначене судом покарання військовою службою! Дати можливість обирати — це варіант. В усякому разі, питання потребує вивчення.