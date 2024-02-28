Коли Україна та США підпишуть гарантії безпеки: Кулеба заявив, що Київ має умову

У гарантіях прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди

Україна чекає від Сполучених Штатів Америки на ухвалення рішення про продовження допомоги. Далі між ними може бути підписано угоду про безпеку.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю "Голосу Америки". За його словами, насамперед має бути вирішено питання допомоги.

"Ввечері — стільці, вранці — гроші... Тобто спочатку гроші, потім підписання", — зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що угода про безпеку містить конкретику. Тобто воно може бути підписане тоді, коли Штати точно знатимуть, який у них є ресурс.

"Ці угоди про гарантії вони дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли у них буде чітке розуміння, який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка", — додав Кулеба.

При цьому, за словами міністра, Україна не має сумніву, що ця угода буде підписана зі США.

Для довідки: Головне значення гарантій безпеки у тому, щоб запобігти іншим спробам нападу, доки Україна не вступить до НАТО і не буде захищена ст. 5 про колективну оборону. Цією угодою визначаються рамки для надання Україні довгострокової військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на саміті НАТО країни G7 у Вільнюсі було підписано декларацію про гарантії безпеки для України, в якій пізніше приєдналися ще кілька країн.

Першою в цьому стала Великобританія. 12 січня 2024 року прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський підписали історичний договір з безпеки.

16 лютого Україна та Німеччина підписали гарантії безпеки. Це сталося під час візиту Зеленського до Берліна.

Далі Україна підписала угоду про безпеку з Францією. За словами президента країни Емманюеля Макрона, угода "конкретизує зобов’язання, які ми взяли із країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року".

Потім Україна та Данія також підписали гарантії безпеки. Вони діятимуть 10 років із моменту підписання.