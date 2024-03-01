Майбутньому генсеку НАТО показали підземну школу у Харкові (фото)

Разом із Зеленським він побував й на декількох уроках

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, підписавши двосторонню безпекову угоду, у Харкові відвідали спеціально облаштовані класи на станції метро "Університет" — метрошколу. Лідери відвідали уроки математики, української та англійської мови.

Також вони поспілкувались з дітьми. Про це повідомляє Офіс президента України, а також публікує фото.

"Метрошкола в Харкові. Тут у спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет" навчається 858 учнів із 40 класів. Попри всі непрості обставини діти продовжують здобувати освіту. Дякую вчителям за те, що даєте знання нашим дітям! Дякую нашим дітям за те, що продовжуєте мріяти й вірите в Україну!" — написав Володимир Зеленський, коментуючи спільний візит з Марком Рютте, який з великою ймовірністю стане наступним генсеком НАТО.

Зазначається, що загалом приміщення для навчання обладнані на п'яти станціях Харківського метрополітену: "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" та "Тракторний завод". Також було сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина, а освітній процес було організовано у дві зміни.

Навчання дітей супроводжують та проводять не тільки вчителі, а ще й тьютори та психологи. Школярі забезпечені медичним обслуговування, безкоштовним харчуванням, інтернетом, відеоспостереженням та охороною.

До місця навчання дітей з усього міста безкоштовно підвозять автобусами в супроводі патрульної поліції.

У приміщеннях Харківського метрополітену у січні 2024 року розпочали роботу групи з підготовки дітей до школи. Їх у суботу та неділю відвідує 670 дітей. До програми залучено 17 садочків, створено 41 групу.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський заявив про те, що поточний рік для України має стати часом реальних перемовин щодо вступу в Євросоюз. Так, вже навесні Україна може розпочати перші серйозні переговорні кроки.