Будущему генсеку НАТО показали подземную школу в Харькове (фото)

Вместе с Зеленским он побывал и на нескольких уроках

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подписав двустороннее безопасное соглашение, в Харькове посетили специально оборудованные классы на станции метро "Университет" — метрошколу. Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского.

Также они пообщались с детьми. Об этом сообщает Офис президента Украины, а также публикует фото.

"Метрошкола в Харькове. Здесь в специально обустроенных классах на станции метро "Университет" учится 858 учеников из 40 классов. При всех непростых обстоятельствах дети продолжают получать образование. Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям! Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину!" — написал Владимир Зеленский, комментируя совместный визит с Марком Рютте, который с большой вероятностью станет следующим генсеком НАТО.

Отмечается, что в целом помещения для обучения оборудованы на пяти станциях Харьковского метрополитена: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Также было сформировано 106 классов, в которых получает знание 2191 ребенок, а образовательный процесс был организован в две смены.

Обучение детей сопровождают и проводят не только учителя, но и тьюторы и психологи. Школьники обеспечены медицинским обслуживанием, бесплатным питанием, интернетом, видеонаблюдением и охраной.

К месту обучения детей со всего города бесплатно подвозят автобусами в сопровождении патрульной полиции.

В помещениях Харьковского метрополитена в январе 2024 года приступили к работе группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещают 670 детей. В программу привлечены 17 садиков, создана 41 группа.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что текущий год для Украины должен стать временем реальных переговоров по вступлению в Евросоюз. Да, уже весной Украина может предпринять первые серьезные переговорные шаги.