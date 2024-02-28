Лікування військових, снаряди та ППО: про що домовлявся Зеленський із лідерами країн Південно-Східної Європи

Український лідер озвучив іноземним партнерам потреби Сил оборони та підписав низку угод

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Албанії провів двосторонні зустрічі із лідерами європейських країн на саміті "Україна – Південно-Східна Європа". За його словами, підсумки переговорів "цілком прагматичні" і разом з Україною ці країни зможуть дати своїм народам більше безпеки, робочих місць та економічного зростання.

Підсумками переговорів із представниками шести країн Зеленський поділився у своєму Telegram-каналі. Основною темою розмов була військова допомога Україні.

З прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем Зеленський домовився укласти угоду із приватними компаніями. Вони працюватимуть над розмінуванням українських територій, виробництвом БПЛА, а також над рятувальним обладнанням.

Президенту Чорногорії Якову Мілатовичу український лідер подякував за те, що він підтримав Вільнюську декларацію "Групи семи" та Української формули миру. Лідери обговорили реабілітацію та лікування українських військових у Чорногорії.

З президентом Північної Македонії Стево Пендаровським Зеленський обговорив потреби України в оборонній сфері. А з прем’єром країни Талатом Джафері було підписано декларацію з євроатлантичної інтеграції України.

Також президент України зустрівся із президентом Молдови Маєю Санду. Вони обговорили звернення Придністров’я до Росії та спроби Путіна дестабілізувати ситуацію у регіоні. Крім того, президенти обговорили експортні коридори для транспортування української продукції територією Молдови.

Президенту Сербії Олександру Вучичу Володимир Зеленський подякував за участь у реалізації Української формули миру. Глави двох держав скоординували контакти, щоб Формулу миру підтримали якнайбільше країн.

Голові Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряні Крішто Володимир Зеленський розповів про те, що Україна вкрай потребує артилерійських снарядів та засобів ППО. Він також подякував їй за готовність брати участь у першому Глобальному саміті миру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський відвідає Вірменію на початку березня. Експерти проаналізували, наскільки безпечно українському президентові їхати до країни, де є російська військова база.