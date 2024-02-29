Зеленський замінив командувача Сил логістики ЗСУ: хто отримав посаду

Про нового командувача мало що відомо

Президент України змінив командувача Сил логістики Збройних сил України. Замість генерал-майора Олега Гуляка на посаду призначено бригадного генерала Володимира Карпенка.

Відповідні укази №137/2024 та №138/2024 опубліковані на сайті Офісу президента. Після того, як новим Головкомом ЗСУ став Олександр Сирський Гуляк якийсь час залишався на посаді, але і його торкнулися перестановки у військовому керівництві.

Олег Гуляк родом із Миколаївської області, а військову кар’єру розпочав у 1993 році після закінчення Новосибірського вищого військового командного училища. Він обіймав посаду голови Сил логістики ЗСУ з 2021 року.

З 2004 до 2005 року виконував завдання у складі українського миротворчого контингенту в Іраку спочатку на посаді начальника штабу 72-го окремого механізованого батальйону, а потім командира цього ж підрозділу. 2005 року призначений начальником 16-ї окремої механізованої бригади, а з 2007 по 2010 роки командував 95-й ОДАБр.

З 2010 до 2012 року був першим заступником командира 6-го армійського корпусу, а з 2012 по 2021 роки обіймав посаду начальника Одеської військової академії. Паралельно з цим був заступником командувача сил АТО в період з 2017 по 2018 рік.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу України", медаллю "За сумлінну службу" І та II ступеня та іншими нагородами.

Олег Гуляк

Володимир Карпенко станом на 2021 рік був командувачем логістики Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня.

Володимир Карпенко

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