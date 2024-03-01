Військовозобов'язаним варто знати: "Оберіг" вже під'єднали до найбільших реєстрів України

Наразі триває процес забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" уже приєднали до Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби. Також готується і запуск послуги "Кабінет військовозобов’язаного".

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Ми вже бачимо, що обміни "Оберега" з низкою реєстрів мають дуже позитивні наслідки. Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", — заявила вона.

За її словами, наразі триває процес забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням, щоб підвищити ефективність роботи з "Оберегом".

Крім цього, заступник міністра також повідомила, що паралельно готується і запуск послуги "Кабінет військовозобов’язаного", який буде здійснений після ухвалення відповідних законопроєктів.

Варто зазначити, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує. Зраз він постійно наповнюється інформацією.

Які дані будуть внесені до реєстру

Згідно з законопроєктом, до реєстру заноситимуться та зберігатимуться персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Так до персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста пропонується віднести:

номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення;

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про осіб, зниклих безвісти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського пояснили, навіщо взагалі потрібен новий закон про мобілізацію. Потреба виникає через неадаптованість попереднього закону до тривалої війни.