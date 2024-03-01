Военнообязанным стоит знать: "Оберіг" уже подключили к крупнейшим реестрам Украины

В настоящее время продолжается процесс обеспечения работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием

Реестр военнообязанных "Оберіг" уже присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе. Также готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного".

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Мы уже видим, что обмены "Оберіга" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Оберіг" уже работает с самыми запланированными реестрами", — заявила она.

По ее словам, продолжается процесс обеспечения работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберігом".

Кроме того, замминистра также сообщила, что параллельно готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного", который будет осуществлен после принятия соответствующих законопроектов.

Следует отметить, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберіг" уже функционирует. Сейчас он постоянно наполняется информацией.

Какие данные будут внесены в реестр

Согласно законопроекту, в реестр будут заноситься и храниться персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Так к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается отнести:

номера средств связи и адреса электронной почты;

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;

сведения о лицах, пропавших без вести.

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