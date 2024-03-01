Криза на Запорізькій АЕС: в Міненерго розповіли тривожну новину

Росіяни постійно обстрілюють важливу лінію живлення, а майже всі енергоблоки окупанти перевели у холодний режим зупинки

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) продовжує залишатись дуже складною, а у разі її деокупації Україною ще багато років даний енергетичний об'єкт не зможе повноцінно функціонувати та генерувати електроенергію через небезпечні руйнівні дії росіян. Про це у п'ятницю, 1 березня, в Центрі економічного відновлення повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в контексті енергетичної безпеки країни та розвитку вітчизняної енергетики під час війни, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Четвертого березня буде друга річниця захоплення ЗАЕС. Це була половина наших атомних потужностей (це шість енергоблоків). Маючи інформацію від МАГАТЕ і розуміючи, яка там ситуація, навіть якщо ми деокупуємо цю територію та звільнимо станцію, знадобиться ще дуже багато часу, щоб вона працювала так, як вона функціонувала до окупації. Тому що зараз там п'ять блоків знаходяться в холодному режимі зупинки, а один перебуває в гарячому. Ще там складна ситуація з тим, що з двох ліній, які живили Запорізьку атомну станцію, одна періодично пошкоджується самими росіянами. Зараз вони знаходяться на одній лінії живлення. Тобто — дуже нестабільна ситуація", — сказала заступниця міністра.

Разом з тим, за її словами, в Україні для уникнення енергетичних криз та блекаутів окрім всього потрібно будувати нову генерацію, "ми активно про це думаємо".

"Це — і короткострокові проєкти (активно над цим працюємо), і стратегічні великі проєкти, такі як будівництво нових атомних блоків", — сказала заступниця голови Міненерго.

Для довідки: ЗАЕС знаходиться у степовій зоні біля колишнього берегу Каховського водосховища у Запорізькій області, поруч із окупованим росіянами містом Енергодар. Це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.

Впродовж 1984—1987 років були введені в експлуатацію чотири енергоблоки. У 1989-му введений в експлуатацію п'ятий енергоблок, а шостий — лише у 1995-му, після скасування мораторію на будівництво ядерних об'єктів в Україні.

Як повідомлялось раніше, 6 лютого 2024 року гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зробив тривожну заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Також "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня 2024 року стало відомо про нову загрозу на ЗАЕС. Йшлося про те, що вже найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін придатності ядерного палива.