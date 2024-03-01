Кризис на Запорожской АЭС: в Минэнерго рассказали тревожную новость

Россияне постоянно обстреливают важную линию питания, а почти все энергоблоки оккупанты перевели в холодный режим остановки

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает оставаться очень сложной, а в случае ее деоккупации Украиной еще многие годы данный энергетический объект не сможет полноценно функционировать и генерировать электроэнергию из-за опасных разрушительных действий россиян. Об этом в пятницу, 1 марта, в Центре экономического восстановления сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в контексте энергетической безопасности страны и развития отечественной энергетики во время войны, сообщает журналист "Телеграфа".

"Четвертого марта будет вторая годовщина захвата ЗАЭС. Это была половина наших атомных мощностей (это шесть энергоблоков). Имея информацию от МАГАТЭ и понимая, какая там ситуация, даже если мы деоккупируем эту территорию и освободим станцию, понадобится еще очень много времени, чтобы она работала так, как она функционировала до оккупации. Потому что сейчас пять блоков находятся в холодном режиме остановки, а один находится в горячем. Еще там сложная ситуация с тем, что из двух линий, питавших Запорожскую атомную станцию, одна периодически повреждается самими россиянами. Сейчас они находятся на одной линии питания. То есть – очень нестабильная ситуация”, – сказала замминистра.

Вместе с тем, по ее словам, в Украине во избежание энергетических кризисов и блекаутов кроме всего прочего нужно строить новую генерацию, и "мы активно об этом думаем".

"Это — и краткосрочные проекты (активно над этим работаем), и стратегические крупные проекты, такие как строительство новых атомных блоков", — сказала замглавы Минэнерго.

Для справки: ЗАЭС находится в степной зоне у бывшего берега Каховского водохранилища в Запорожской области, рядом с оккупированным россиянами городом Энергодар. Это самая большая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый.

В течение 1984—1987 годов были введены в эксплуатацию четыре энергоблока. В 1989 году введен в эксплуатацию пятый энергоблок, а шестой — только в 1995 году, после отмены моратория на строительство ядерных объектов в Украине.

Как сообщалось ранее, 6 февраля 2024 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожской АЭС.

Также "Телеграф" писал о том, что в конце января 2024 года стало известно о новой угрозе на ЗАЭС. Речь шла о том, что уже в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок годности ядерного топлива.