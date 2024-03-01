Краще за Будапештський меморандум: політолог вказав на важливі умови угод України з союзниками

Угоди містять конкретні кроки щодо надання допомоги Україні як сьогодні, так і в майбутньому

Україна вже підписала безпекові угоди з цілою низкою країн. Ці договори не спіткає доля "Будапештського меморандуму", переконаний політолог Ігор Рейтерович.

Про це він розповів у розгорнутому коментарі "Телеграфу". На думку фахівця, чинні безпекові угоди це своєрідні "подушки безпеки", які, до того ж підписуються зовсім в іншому історичному контексті.

"Ці угоди досить деталізовані. Вони дуже різняться від того ж Будапештського меморандуму, оскільки містять конкретні кроки щодо надання допомоги Україні як сьогодні, так і на певну перспективу. Але неправильно називати підписане "угодами про безпекові гарантії" — цим грішила наша сторона, навіть офіційні представники вживали подібний термін. Мова йде про певні безпекові зобов'язання, які на себе беруть країни-підписанти", — зазначив Рейтерович.

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Політолог додав, що угоди обіцяють і гарантують Україні надання фінансової, військово-технічної, консультаційної допомоги, а також можливості для обміну досвідом, підготовки військових тощо.

Головний позитив полягає в тому, що українська держава на 10 років отримує додаткові угоди з різними країнами, що дозволять краще розвивати й підтримувати, першою чергою, Збройні сили.

Варто зазначити, що згідно з умовами, держави-підписанти, попри будь-які внутрішні непередбачувані проблеми, відтепер мають закріплені на папері зобов'язання перед Україною. Щоправда, відповідальність за зрив чи відмову від них у документах не прописана.

Повну інформацію про те, що означають підписані угоди та як це вплине на Росію читайте у матеріалі "Телеграфу" : Це не гарантії безпеки: про що насправді 10-річні угоди України з державами-союзниками

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Україна підписала угоду з черговою країною, а саме з Нідерландами. Угода буде дійсною протягом десяти років.