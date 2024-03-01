Лучше Будапештского меморандума: политолог указал на важные условия соглашений Украины с союзниками

Договоры содержат конкретные шаги по оказанию помощи Украине как сегодня, так и в будущем

Украина уже подписала соглашения о безопасности с целым рядом стран. Эти договоры не постигнет судьба "Будапештского меморандума", убежден политолог Игорь Рейтерович.

Об этом он рассказал в развернутом комментарии "Телеграфу". По мнению специалиста, действующие соглашения о безопасности это своеобразные "подушки безопасности", которые, к тому же подписываются совсем в другом историческом контексте.

"Эти соглашения достаточно детализированы. Они очень отличаются от того же Будапештского меморандума, поскольку содержат конкретные шаги по оказанию помощи Украине как сегодня, так и на определенную перспективу. Но неправильно называть подписанное "соглашениями о гарантиях безопасности" — этим грешила наша сторона, даже официальные представители употребляли подобный термин. Речь идет об определенных обязательствах безопасности, которые на себя берут страны-подписанты", — отметил Рейтерович.

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Политолог добавил, что соглашения обещают и гарантируют Украине предоставление финансовой, военно-технической, консультационной помощи, а также возможности обмена опытом, подготовки военных и т.д.

Главный позитив заключается в том, что украинское государство на 10 лет получает дополнительные соглашения с разными странами, что позволит лучше развивать и поддерживать, в первую очередь, Вооруженные силы.

Следует отметить, что согласно условиям, государства-подписанты, несмотря на любые внутренние непредсказуемые проблемы, теперь имеют закрепленные на бумаге обязательства перед Украиной. Правда, ответственность за срыв или отказ от них в документах не прописана.

Полную информацию о том, что означают подписанные соглашения и как это повлияет на Россию, читайте в материале "Телеграфа": Это не гарантии безопасности: о чем на самом деле 10-летние соглашения Украины с государствами-союзниками

Напомним, сегодня, 1 марта, Украина подписала соглашение с дежурной страной, а именно с Нидерландами. Соглашение будет действительным в течение десяти лет.