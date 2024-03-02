Знайшла тіло дитини, лягла і плакала: фото службової собаки на місці прильоту "Шахеда" в Одесі розчулило мережу

Зараз пів Одеси як Тара

Розбирати завали після удару російського БПЛА по багатоповерхівці в Одесі рятувальникам допомагають службові собаки. Серед них є Тара, кане корсо, яка після того, як знайшла тіло загиблої дитини, лягла і плакала.

Про це написала українська поетеса Олена Балаба. Історія розчулила мережу, яка щиро співчуває всім, хто постраждав від російської агресії.

"Сьогодні Тара разом з іншими двома службовими собаками і рятівниками знайшла тіло загиблої дитини на тих розвалах. Лягла й плакала. Хай все зло повернеться окупантам", — йдеться у повідомленні.

Реакція мережі

У коментарях українці почали висловлювати своє співчуття страшній трагедії, а також писати, що тварини набагато краще росіян, адже відчувають весь біль.

Також користувачі мережі зауважили, що службові собаки дійсно можуть розплакатись та засумувати під час таких операцій, адже, знаходячи бездиханне тіло, ніби відчувають власну провину, що не встигли врятувати.

Дехто з коментаторів написав, що сьогодні пів Одеси як Тара — у сльозах та відчаї.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівку в Одесі, адже поблизу будинку не було жодних військових об'єктів. Від удару дрона загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.