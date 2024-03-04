Підсанкційний Новинський заявив, що українці поклонилися "чужим ідолам": закликає миритись, не уточнюючи, з ким

Екснардеп заговорив про необхідність "покаяння"

Олігарх та колишній народний депутат України Вадим Новинський, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, розповідаючи про євангельську притчу про блудного сина, неоднозначно висловився про Україну та українців. На його думку, ця притча "у тому числі про нас як про народ".

Екснардеп у своєму пості в Facebook розповів про "народ (очевидно, — український. — Ред.), який запишався, відірвався від коріння". За словами Новинського, через поклоніння "чужим ідолам" народ "проміняв чисте золото наших традицій на скляне намисто".

Олігарх також пише про "рабство", "ненависть і пропаганду" та життя "на чужі подачки". Згадуючи про притчу, він зазначає, що "блудний син усвідомив усю глибину свого падіння".

"Згадав, що в будинку батька навіть раби живуть краще. Він упокорився і вирішив повернутися, щоб бути вже якщо не сином, то хоча б слугою", — пише Новинський.

Він також згадав про "батька", який "сумував за блудним сином". Крім того, Новинський пише про необхідність "взаємного покаяння" (не уточнюючи, кого з ким, якщо він говорить про український народ — Ред.) та "миру".

"Якою б безнадійною не була на перший погляд ситуація, яким би не здавався страшним скоєний гріх — нам необхідне взаємне покаяння, як усвідомлення помилок, як зміна розуму та способу думки, як відмова від помилок та повернення до тих цінностей та традицій, які були віддані. Нам усім потрібен мир, і переважна більшість щиро цього хочуть", — йдеться у посту екснардепа.

Як відомо, Новинський отримав громадянство України у 2012 році. Раніше він мав російське громадянство. У 2013 році був обраний народним депутатом України та увійшов до фракції Партії Регіонів.

На парламентських виборах 2014 року його було обрано народним депутатом України VIII скликання від "Опозиційного блоку". 6 липня 2022 року склав повноваження депутата.

Новинський – активний парафіянин та меценат Української православної церкви Московського патріархату. Він також є протодіаконом УПЦ МП.

Нагадаємо, у 2022 році Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти Новинського. А СБУ заарештувала "приховані" активи колишнього народного депутата.