Подсанкционный Новинский заявил, что украинцы поклонились "чужим идолам": призывает мириться, не уточняя, с кем

Экснардеп заговорил о необходимости "покаяния"

Олигарх и бывший народный депутат Украины Вадим Новинский, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, рассказывая о евангельской притче о блудном сыне, неоднозначно высказался об Украине и украинцах. По его мнению эта притча "в том числе о нас как о народе".

Экс-нардеп в своем посте в Facebook рассказал о "народе (очевидно, — украинском. — Ред.), который возгордился, оторвался от корней". По словам Новинского, из-за поклонения "чужим идолам" народ "променял чистое золото наших традиций на стеклянные бусы".

Олигарх также пишет о "рабстве", "ненависти и пропаганде" и жизни "на чужие подачки". Вспоминая о притче, он отмечает, что "блудный сын осознал всю глубину своего падения".

"Вспомнил, что в доме отца даже рабы живут лучше. Он смирился и решил вернуться, чтобы быть уже если не сыном, то хотя бы слугой", — пишет Новинский.

Он также вспомнил об "отце", который "тосковал по блудному сыну". Кроме того, Новинский пишет о необходимости "взаимного покаяния" (не уточняя, кого с кем, если он говорит об украинском народе — Ред.) и "мира".

"Какой бы безнадёжной не была на первый взгляд ситуация, каким бы не казался страшным содеянный грех — нам необходимо взаимное покаяние, как осознание ошибок, как изменение ума и образа мысли, как отказ от заблуждений и возврата к тем ценностям и традициям, которые были преданы. Нам всем нужен мир, и подавляющее большинство искренне этого хотят", — говорится в посте экс-нардепа.

Как известно, Новинский получил гражданство Украины в 2012 году. Ранее у него было российское гражданство. В 2013 году был избран народным депутатом Украины и вошел во фракцию Партии Регионов.

На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатом Украины VIII созыва от "Оппозиционного блока". 6 июля 2022 года сложил полномочия депутата.

Новинский – активный прихожанин и меценат Украинской православной церкви Московского патриархата. Он также является протодиаконом УПЦ МП.

Напомним, в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Новинского. А СБУ арестовала "скрытые" активы бывшего народного депутата.