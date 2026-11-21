Якщо приховувати нічого, вважає депутат, то українці мають почути позицію НАБУ особисто від його керівника

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Підтримка незалежності НАБУ не надає його керівництву індульгенції. Саме тому очільник Бюро Семен Кривоніс мав би прийти до тимчасової слідчої комісії, аби діти відповіді на запитання, які цікавлять суспільство.

Таку думку висловив голова парламентської ТСК, нардеп Олексій Гончаренко в ефірі програми "Бутусов Плюс".

"Якщо мова йде про директора Національного антикорупційного бюро, що він був засуджений судом за підкуп виборців, і для того, щоб уникнути цього, — фальшиво всиновив дитину. Слухайте, це дуже серйозно. Тут величезна моральна складова. Це те, що називають "скелет в шафі". Ти не маєш робити так. Фактично сьогодні атаку на НАБУ здійснює сам Семен Кривонос, як на інституцію", — вважає Гончаренко.

Народний обранець наполягає на особистих поясненнях директора НАБУ перед парламентською комісією.

"Кривонос уникає прийти на ТСК. До парламенту, який створив НАБУ. До парламенту, який представляє народ України, на який НАБУ працює. Чому ти уникаєш? Прийди, дай відповіді. Якщо в тебе є відповіді на всі ці питання, дай їх. Якщо їх в тебе немає, ну це інша вже історія", — наголошує Гончаренко.

Зазначимо, що Семена Кривоноса хочуть бачити на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту, яку очолює Олексій Гончаренко, через нещодавні гучні заяви генерала СБУ Сергія Дуки. Зокрема Дука заявив, що кримінальна справа НАБУ (йдеться про операцію "Карфаген" — ред.) є сфальсифікованою. За його словами, він готовий пройти поліграф, аби підтвердити свою невинуватість. Аналогічну перевірку Дука запропонував пройти Кривоносу, а також очільнику САП Олександру Клименку.