На Святвечір почесне місце в українській оселі відводили різдвяному снопу

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З наближенням зимових свят у розмовах дедалі частіше звучить слово "йолка", однак в українській мові є свої назви для святкового дерева. І йдеться не лише про ялинку: українські традиції знали й інші символи зимових свят, зокрема Дідуха.

"Телеграф" розповість, як правильно називати святкове дерево українською, чому слово "йолка" не варто використовувати та що українці ставили у своїх домівках задовго до появи звичної новорічної ялинки.

Коли казати "ялинка", а коли – "ялина"

"Ялина" – назва хвойного дерева. Так природно сказати, коли йдеться, наприклад, про дерева в лісі: "На схилі ростуть ялини". А "ялинкою" можна назвати і невелику ялину, і дерево, яке прикрашають до зимових свят.

У святковому контексті слово "ялинка" давно має самостійне значення. Можна сказати "поставили ялинку", навіть якщо вона штучна, або "запалили вогні на ялинці", хоч би якою високою вона була. А якщо потрібно точно назвати дерево, яке прикрасили, цілком правильно сказати "прикрасили ялину" чи "прикрасили сосну".

Вибір між "різдвяною" і "новорічною" ялинкою залежить від того, про яке свято йдеться.

У святковому контексті ялинкою називають дерево, яке прикрашають до зимових свят Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що ставили в українських оселях на Святвечір

Давній український різдвяний звичай – вносити до хати дідуха. Його робили зі снопа пшениці, жита чи іншого збіжжя. На Святвечір дідуха ставили на покуті – почесному місці в оселі.

Колосся в дідухові символізувало врожай і добробут родини Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Колосся в дідухові нагадувало про врожай і родинний достаток. Зі снопом пов’язували й пам’ять про предків: за народними уявленнями, на Святвечір вони долучалися до родинної вечері.

У дідуха та ялинки різні ролі у святковій оселі. Ялинку оздоблюють іграшками й вогниками, а дідуха ставлять як обрядовий символ Різдва. Тому обидва можуть стояти в одній хаті: для кожного є своє місце.

Слово "йолка" стало одним із відомих українських політичних мемів після виступу Віктора Януковича у грудні 2010 року. Тоді, під час спілкування з журналістами щодо встановлення новорічної ялинки на Майдані Незалежності, він запнувся, намагаючись сказати слово "ялинка", і вимовив "йолка". Цей момент швидко розлетівся мережею, а слово стало мемом і досі асоціюється з колишнім президентом.

Як повідомляв "Телеграф", у 1935 році радянська влада повернула ялинку як символ Нового року, а не Різдва.