Заблоковано всі напрямки: ситуація на кордоні з Польщею загострилася

На проїзд чекають понад 2400 вантажних транспортних засобів

На кордоні з Польщею селяни сусідньої країни продовжують блокувати всі шість напрямків пунктів пропуску. У черзі стоять понад дві тисячі вантажівок.

Про це сказав представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, заблоковано всі шість напрямків.

"Станом на ранок сукупно у чергах на всіх цих напрямках на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів", — сказав він.

Найбільша черга зафіксована у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краковець" та "Ягодин". На останньому пропускають вантажівки лише у напрямку України.

Минулої доби там проїхали лише 70 транспортних засобів.

"Нагадаю про те, що "Ягодин" — це найбільший інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються тільки вантажні засоби, які прямують в Україну... Жодна вантажівка не перетинає кордон у бік Польщі, оскільки їх не пропускають", — зазначив Демченко.

Водночас протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, скільки грошей Україна втратила через те, що поляки блокують кордон.