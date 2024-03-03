Знову не пускають, поліція не втручається: у Польщі мітингувальники заблокували на кордоні вантажівки для ЗСУ (фото)

Фури везуть до України чотири військові вантажівки Daf

Мітингувальники на польсько-українському кордоні не пропускають вантажівки із допомогою для українських військових. Зокрема, фури стоять перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Про це на своїй сторінці у мережі X повідомляє український волонтер Назар Смик. Він зазначає, що автівки дві й обидві завантажені.

Допис волонтера у мережі X

Також за словами волонтера, ще шість вантажівок та причепів чекають у Нідерландах вже два тижні. Перевізники не можуть їх забрати, бо застрягли на кордоні й не можуть виїхати через мітингувальників у Польщі.

Крім того, Смик зазначає, що на мітингувальників нібито ніхто не може вплинути.

"Наше посольство безсиле", — пише волонтер і зазначає, що польська поліція теж не допомагає.

В коментарі виданню ZAXID.NET, Смик розповів, що дві його фури везуть до України чотири військові вантажівки Daf.

"Це демілітаризовані військові вантажівки, які йдуть на один з фондів, вони вже оплачені. Вже на місці їх розподілять між бригадами, зокрема, для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Сказали поляки, що не пропустять. Говорив з посольством, там сказали, що весь кордон перекритий. Поліція пробувала перекинути вантажівки на другий пропускний пункт, а там пропускають одну фуру в годину, якщо я туди поїду, то буду декілька діб стояти", – розповів волонтер.

Також за словами волонтера, це вже вдруге його вантажівки з допомогою для військових застрягають на кордоні. Минулого разу його автотранспорт з технікою для ЗСУ три дні був заблокований на пункті пропуску. Після розголосу цієї ситуації, зокрема, публікацій у ЗМІ, вантаж Назара Смика пропустили.

Нагадаємо, блокування кордону польськими мітингувальниками продовжується. Нині заблоковано всі напрямки, а ситуація загострюється.