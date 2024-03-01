Поліція блокує водіїв: на польсько-українському кордоні загострилася ситуація (фото)

Протестувальники ввели ліміт на перетин кордону — 1 машина на годину

На українсько-польському кордоні загострилася ситуація після приєднання далекобійників до протестів. Спроби переговорів були припинені поліцейськими.

Про це у п’ятницю, 1 березня, повідомляє кореспондент Європейської правди з прикордонного пункту Корчова. Зазначається, що українські водії намагалися піти на переговори із протестувальниками.

Перевізники розповіли, що сьогодні вранці поліція повідомила про зменшення кількості машин, які можуть проходити кордон щогодини. Ще за день до цього через кордон проходило 26 вантажівок, а вже в п’ятницю протестувальники зробили ліміт — 1 машина на годину.

Своєю чергою, українські водії вирішили переговорити з протестувальниками. Водночас польська поліція та спецназівці оточили українських водіїв, поділивши їх на кілька груп. Водії наголосили, що правоохоронці не дали їм підійти до польських протестувальників. Крім того, їм не дали повернутися до своїх кемпінгів та авто.

Фото: Європейська правда

Блокування тривало не менше двох годин. Наразі поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до своїх автомобілів. Однак швидкість пропуску машин через кордон залишається незмінною.

Також наголошується, що водії звинувачують українських водіїв, нібито ті самі намагалися у відповідь заблокувати дорогу. Але вони такі звинувачення відкидають.

Тим часом у посольстві України в Польщі кажуть, що повідомлено про цю ситуацію та тримають постійний діалог із польською поліцією.

Фото: Європейська правда

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, скільки грошей Україна втратила через те, що поляки блокують кордон.