Блокада продолжается: стало известно, сколько еще будут протестовать польские фермеры

Митинги продлены на месяц

Польские фермеры продолжили блокаду границы с Украиной. Она продлится до 30 апреля.

Об этом говорится в соответствующем документе. В частности, протесты продолжатся на контрольно-пограничном пункте "Гребенное — Рава Русская".

Ранее фермеры планировали закончить митинги к 10 марта.

"Цель общественного собрания — ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины", — говорится в сообщении.

В частности, в документе говорится, что акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

"Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек", — говорится в документе.

Напомним, блокировка границы польскими митингующими продолжается. В настоящее время заблокированы все направления, а ситуация обостряется.