У "Дії" глобальный сбой: что произошло с сервисом

Приложение используют миллионы украинцев

Во вторник, 5 марта, в приложении "Действие" произошел масштабный сбой. Зайти в программу было невозможно. Позже в Минцифре сообщили, что это произошло из-за обновлений. Сейчас работа сервиса возобновлена.

Как сообщали пользователи приложения, при попытке входа появлялось сообщение об ошибке. О проблеме сообщали украинцы из разных регионов.

UPD. Позже стало известно, что это был не сбой, а обновление приложения. Обновления преследуют цель ускорения работы.

"Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает как всегда", — заявили в "Дії".

"Дія" — это мобильное приложение, веб портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Официально оно было запущено в 2020 году. По последним данным, приложением и порталом пользуется уже более 20 млн человек.

Приложение позволяет хранить водительские права, внутренний и загранпаспорта и другие документы в смартфоне, а также передавать их копии при получении банковских или почтовых услуг, заселении в гостиницу и в других жизненных ситуациях. Через "Дію" можно получить и такие государственные услуги как "єМалятко" (комплексная услуга при рождении ребенка), зарегистрировать бизнес и ФОП онлайн, платить налоги и подавать декларации, подписывать документы, менять место регистрации и другое.

Как сообщал "Телеграф", в начале февраля "Дія" перестала отвечать на запросы в ходе проведения финала песенного конкурса Евровидение. Слишком много украинцев одновременно голосовали за кандидатов.