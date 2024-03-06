Показовий виступ? Названо можливу причину масштабної атаки "Шахедів"

Психологічний тиск від таких трюків чималий

У ніч проти середи, 6 березня, росіяни атакували Україну ударними дронами. І сталося це після того, як нещодавно вони продемонстрували свої потужності виробництва "Шахедів".

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що це може бути "показовим виступом".

"Так само, хочу зауважити, що цей численний наліт відбувся саме після того, як російські майданчики стали форсувати розповсюдження відео із заводу з виробництва Shahed-131/136 у Росії. Не виключаю, що це елементи однієї психологічної операції на залякування, мовляв:" Подивіться, як багато ми виготовляємо дронів-камікадзе!" і наступної ж ночі масований наліт", — йдеться у його повідомленні.

Також, на думку Коваленка, збивши 38 ворожих безпілотників із 42 занедбаних, українські сили показали свою унікальну професійність. Йдеться саме про мобільні групи ППО.

"Не лукавитиму, якщо скажу, що в Україні на сьогоднішній день найкращі у світі мобільні групи перехоплення дронів-камікадзе", — написав він.

Також військово-політичний оглядач навів подробиці сьогоднішньої роботи ППО.

"Усього використовувалося 10 груп, а найдальший політ з проривом ППО становив 1 100 км. Тим не менш, більшість дронів було знищено. Частину з них, як це відео, було знищено ще на підльоті до Одеси, над морем. На жаль, виявлення дронів розрахунками та їх поразка утруднено тим, що більшу частину шляху над морем вони долають на наднизьких висотах.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сумах сталося три прильоти, згодом яких є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, а також постраждалі.