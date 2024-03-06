Показательное выступление? Названа возможная причина масштабной атаки "Шахедов"

Психологическое давление от таких трюков немалое

В ночь против среды, 6 марта, россияне атаковали Украину ударными дронами. И произошло это после того, как недавно они продемонстрировали свои мощности производства "Шахедов".

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что это может быть "показательным выступлением".

"Так же, хочу заметить, что этот многочисленный налёт состоялся аккурат после того, как российские площадки стали форсировать распространение видео с завода по производству Shahed-131/136 в россии. Не исключаю, что это элементы одной психологической операции на запугивание, мол: "Посмотрите как много мы изготавливаем дронов-камикадзе!" и на следующую же ночь массированный налёт", — говорится в его сообщении.

Так же, по мнению Коваленко, сбив 38 вражеских беспилотников из 42 запущенных, украинские силы показали свою уникальную профессиональность. Речь идет именно о мобильных группах ПВО.

"Не буду лукавить, если скажу, что в Украине на сегодняшний день лучшие в мире мобильные группы перехвата дронов-камикадзе", — написал он.

Так же военно-политический обозреватель навел подробности сегодняшней работы ПВО.

"Всего использовалось 10 групп, а самый дальний полёт с прорывом ПВО составил 1 100 км. Тем не менее, большая часть дронов была уничтожена. Часть из них, как этом видео, были уничтожены ещё на подлёте к Одессе, над морем. К сожалению, выявление дронов расчётами и их поражение затруднено тем, что большую часть пути над морем они преодолевают на сверхнизких высотах. На подлёте к берегу, в виду специфики одесского побережья, они набирают высоту и становятся более уязвимыми", — объяснил Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах произошло три прилета, впоследствии которых есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры, а так же пострадавшие.