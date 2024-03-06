Орбан хоче зустрітися з Трампом щодо України: про що буде розмова

Зустріч може відбутися у Флориді

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір цього тижня зустрітися із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді, щоб обговорити, як припинити війну Росії проти України.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg. Зазначається, що зустріч також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

"Переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти Росію" та "Росія не може перемогти весь Захід", — сказав Сійярто.

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік.

Також у матеріалі зазначається, що угорський прем’єр-міністр, найближчий союзник Кремля в Європейському Союзі, затримав допомогу з боку ЄС для захисту України від російського вторгнення, зберігаючи при цьому теплі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому перспектива президентства Трампа викликала занепокоєння серед європейського керівництва, зокрема й в Україні щодо здатності ЄС відповісти на війну та вплив країни-агресора.

"Орбан намагався вислужитися перед Трампом, вважаючи його повернення до Білого дому можливістю полегшення дипломатичної ізоляції Угорщини після того, як суперечки з союзниками щодо НАТО та ЄС викликали тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США", — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан назвав Дональда Трампа "сильним президентом". На його думку, якщо Трамп повернеться на місце президента, то він нібито зможе закінчити війну в Україні.