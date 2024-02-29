Рандеву любителів Росії: Трамп запросив Орбана у свою резиденцію

Офіційно про зустріч ще не повідомляли

Експрезидент США Дональд Трамп планує прийняти на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімне джерело. Видання зазначає, що посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не надало офіційних коментарів щодо цього.

Можлива зустріч політиків у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії. Адже він балотується на посаду президента від Республіканської партії та готується до ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

Зауважимо, що Орбан і Трамп останнім часом робили багато гучних і провокаційних промов, які мали прокремлівську позицію. Так, Трамп запропонував допомагати Україні у кредит, а не давати гроші "просто так". Орбан, своєю чергою, закликав припинити допуск української агропродукції до європейського ринку.

Нагадаємо, що минулого тижня Трамп знову переміг свою головну опонентку Нікі Хейлі на республіканських праймерізах. Він зміг обійти її навіть у її рідному штаті – Південній Кароліні. Трамп набрав 60%, а Гейлі – 40%.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Трамп може бути на боці Путіна.