Орбан назвав Трампа "сильним президентом" і відповів, чи полетить на зустріч із ним у США

Прем’єр Угорщини додав, що зацікавлений у припиненні війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився зустрітися із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зустріч двох політиків із відверто проросійськими поглядами відбудеться наступного тижня у Флориді на курорті Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє журнал Mandiner. Віктор Орбан підтвердив зустріч із лідером Республіканської партії США на дипломатичному форумі в Анталії, що відбувся 1 березня.

Прем’єр Угорщини заявив, що Дональд Трамп буде "сильним президентом" США і якщо він повернеться на цю посаду, то справді зможе закінчити війну між Росією та Україною. Крім того, на думку Орбана, Трамп зможе покласти край і збройному конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа. Однак, як саме це може статися, угорський прем’єр-міністр не уточнив.

Також Віктор Орбан вкотре повторив, що Угорщина виступає за якнайшвидше припинення війни в Україні, оскільки це "в інтересах усього світу". Він нагадав, що у західній частині нашої країни також проживають угорці, а деякі з них загинули на фронті внаслідок нападу РФ.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запросив Віктора Орбана до Флориди 8 березня. Ця зустріч, за словами аналітиків, лише підтверджує той факт, що напередодні виборів у США колишній-майбутній президент посилює свій вплив на питання зовнішньої політики.

Обидва політики мають проросійські погляди, і ніколи цього не приховували. Наприклад, Угорщина активно блокувала виділення 50 млрд євро фіндопомоги від ЄС Україні, а також проти вступу країни до НАТО та ЄС. Віктор Орбан заявив, що Україна має залишитися буферною зоною між Європою та Росією, а щоб українцям не було прикро, то варто наділити країну "певними гарантіями безпеки". Дональд Трамп назвав РФ "військовою машиною", яка перемогла Гітлера, але геть-чисто забув, що проти нацистів боролася Україна та інші країни. Також він похвалив Віктора Орбана і назвав його "сильним" та "великим лідером".

Щодо військової допомоги Україні, то Трамп відкрито виступає проти підтримки ЗСУ і навіть має намір шантажувати Київ припиненням військової допомоги, щоб посадити за стіл переговорів із Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Угорщина не надасть грошей на допомогу Україні. Натомість 18 млн доларів планують направити до африканської республіки Чад, яка перебуває у стані війни.