Залужний знявся у фільмі про легендарного Героя України з позивним "Да Вінчі": фото

Фільм розповість про історію колишнього командира "Вовків Да Вінчі"

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знявся у документальному фільмі "Да Вінчі". У цьому фільмі буде розказано історію Героя України Дмитра Коцюбайла.

Як йдеться у повідомленні на сторінці фільму у Facebook, Залужний та Коцюбайло були дуже близькими та постійно перебували на зв’язку.

"Залізний Генерал поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом! Вони постійно перебували на зв’язку та були дуже близькими, а коли Дмитра нагородили Зіркою Героя України він попросив, щоб саме Валерій Федорович одягнув йому цю нагороду. Це було надзвичайно важливе інтерв’ю і ви переконаєтесь в цьому під час перегляду нашої стрічки", — йдеться у повідомленні.

На сторінці проєкту також було розміщено кілька знімків з місця зйомок.

Документальний фільм "Да Вінчі" розповідає про історію Дмитра Коцюбайла, який після подій Майдану у віці 18 років, вирушив на фронт.

"За 9-ть років на війні Дмитро став легендарним командиром, який в своїй сміливості і самовідданості слугував прикладом для багатьох побратимів. Наш фільм має на меті не лише докладно розказати історію життя великого воїна, а й дослідити еволюцію його становлення, як патріота і захисника. Цією стрічкою ми спробуємо дати відповіді також на питання, що повпливало на формування Да Вінчі, та як молодому юнакові вдалося створити один із найефективніших підрозділів на фронті", — йдеться в описі проєкту.

Як повідомлялося раніше, Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Варто зазначити, що 7 березня 2024 року на Аскольдовій могилі пройде панахида за загиблим Героєм.