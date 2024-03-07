Залужный снялся в фильме о легендарном Герое Украины с позывным "Да Винчи": фото

Фильм расскажет об истории бывшего командира "Волков Да Винчи"

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снялся в документальном фильме "Да Винчи". В этом фильме будет рассказана история Героя Украины Дмитрия Коцюбайла.

Как говорится в сообщении на странице фильма в Facebook, Залужный и Коцюбайло были очень близкими и постоянно пребывали на связи.

"Железный Генерал поделился своими воспоминаниями о знакомстве и дружбе с Дмитрием Коцюбайлом! Они постоянно находились на связи и были очень близки, а когда Дмитрия наградили Звездой Героя Украины, он попросил, чтобы именно Валерий Федорович надел ему эту награду. Это было очень важное интервью и вы убедитесь в этом во время просмотра нашей ленты", — говорится в сообщении.

На странице проекта также разместили пару снимков с места съемок.

Документальный фильм "Да Винчи" рассказывает об истории Дмитрия Коцюбайла, который после событий Майдана в возрасте 18 лет отправился на фронт.

"За 9 лет на войне Дмитрий стал легендарным командиром, который в своей смелости и самоотверженности служил примером для многих собратьев. Наш фильм преследует цель не только подробно рассказать историю жизни великого воина, но и исследовать эволюцию его становления, как патриота и защитника. Этой лентой мы попытаемся ответить также на вопрос, повлиявший на формирование Да Винчи, и как молодому юноше удалось создать одно из самых эффективных подразделений на фронте", — говорится в описании проекта.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Стоит отметить, что 7 марта 2024 года на Аскольдовой могиле пройдет панихида по погибшему Герою.