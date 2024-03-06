Вже минув рік: у Києві відбудеться панахида за загиблим воїном "Да Вінчі"

Дмитро пішов на фронт у віці 18 років

У четвер, 7 березня, у столиці проходитиме панахида за загиблим Героєм України, командиром першої штурмової роти "Правого Сектора" Дмитром Коцюбайлом з позивним "Да Вінчі". Цього дня рівно рік тому легендарний воїн загинув смертю хоробрих під Бахмутом під час ворожого артилерійського обстрілу.

Чин панахиди пройде на території Аскольдової могили у Києві. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук громадська та політична діяч Оксана Корчинська.

Так, на Аскольдовій могилі о 10.00 у четвер, 7 березня, у річницю смерті пройде панахида за загиблим Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі".

Увечері цього ж дня о 18.30 у конференц-залі КМДА відбудеться акція Пам’яті звитяжних героїв-диверсантів "Брянської четвірки" — Тарасія Карпюка , Юрія "Святоши" Горовця , Максима "Непийпиво" Михайлова і Богдана "Апполона" Лягова.

Організовують акцію бойові побратимами полеглих героїв, які були поховані рівно рік тому і віддали своє життя за нашу з вами свободу.

Могила "Да Вінчі" знаходиться на Аскольдовій могилі

Варто зазначити, що похований Дмитро Коцюбайло на Аскольдовій могилі, неподалік храму Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Могила розташована біля перехрестя Паркової дороги та Дніпровського узвозу.

Тут також було поховано українських стрільців, що загинули 1918 року в боях під Крутами, які захищали Київ від більшовиків.

Нагадаємо, що уродженець Івано-Франківської області Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло пішов на фронт у 2014 році, коли йому було лише 18 років. Після участі у Майдані він приєднався до Правого сектору та вирушив на схід України захищати країну від росіян.

Брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Того ж року під Донецьком зазнав тяжкого поранення — в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб, другий уламок перебив ключицю. Після лікування він одразу ж повернувся до строю.

Дмитро пішов на війну у віці 18 років

Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. Крім того, його прадід воював у складі Української Повстанської Армії, а "Да Вінчі" пізніше продовжив справу свого предка.

На жаль, 7 березня перестало битися серце легендарного воїна із позивним "Да Вінчі". Інформацію про загибель наймолодшого командира 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" повідомив президент Володимир Зеленський. Воїн героїчно загинув під Бахмутом у віці 27 років.

Легендарний воїн героїчно загинув під Бахмутом

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві виділили землю під сквер імені легендарного воїна "Да Вінчі". Сквер розміщуватиметься у Печерському районі столиці на вулиці Миколи Гайцана.