Новий голова НКРЕКП Тарасюк може бути причетний до афери, через яку Україна втрачає мільярди, - розслідування

Держава недоотримує мільярди в бюджет через бездіяльність НКРЕКП і до цих схем, ймовірно, має відношення голова цієї структури Валерій Тарасюк. Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання kp.ua

Як з’ясували журналісти, протягом останніх років підприємці масово підключались до мереж операторів систем розподілу під виглядом "побутових споживачів". "На початку поточного року контролюючими органами в ході перевірок вже виявлено численні факти приєднання торгово-офісних та готельно-ресторанних комплексів за "побутовими" тарифами на території цілого ряду областей. Чому афера стала можлива? Через бездіяльність та відсутність регуляторних рішень зі сторони НКРЕКП. І дуже схоже на те, що цю бездіяльність добре оплачують", — пише видання.

Розслідувачі вважають, що здійснення такої афери не можливе без участі державного регулятора НКРЕКП. "Це саме той орган, на який законодавством покладено обов’язок здійснення регулювання, моніторингу та контролю щодо споживання електроенергії. Проте, функціонери комісії дивним чином роками не помічають мільярдних зловживань і схем. Зрозуміло, що "побутовий споживач" не може використовувати "аномальні" сотні тисяч кіловат. Це неможливо не помітити. І вони, напевно, таки помічають, проте не хочуть виправляти ситуацію", — зазначають журналісти.

"Більшість зловживань зафіксовано в обленерго, які входять в орбіту впливу ФПГ "ВС Енерджи", зокрема "Кіровоградобленерго" та "Чернівціобленерго. А в Черкасах, де теж зафіксовані значні порушення, зосереджено бізнес нового голови НКРЕКП Валерія Тарсюка. Саме Тарасюк з 2006 по 2014 роки займав посаду директора юридичного департаменту та віце-президента "ВС Енерджи". Разом із ще одним членом НКРЕКП Дмитром Коваленком, який курує напрямок регулювання електроенергетичної галузі, їм вдається роками не помічати описану нами схему". Сума нанесених збитків може становити понад 5 млрд грн", — резюмує видання.

Раніше стало відомо, що НАЗК почало розслідування проти Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів. 3-го березня 2024 року Тарасюка повторно призначили головою НКРЕКП.