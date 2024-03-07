Внесені за мене кошти застави повинні працювати на Україну — Пашинський про рішення ВАКСу

Екснардеп пояснив, чому сьогодні з'явилась справа проти нього по нафтопродуктам, і до чого тут Росія

Багатомільйонну заставу, які внесли підприємства Асоціації підприємств оборонної промисловості за екснардепа Сергія Пашинського, повинні працювати на оборону країни та на українську державу.

Про це сьогодні на засіданні Апеляційної палати Антикорсуду заявив сам колишній голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський, коментуючи справу проти нього та міру запобіжного заходу, яку встановив ВАКС.

У своєму виступі політик вказав вищій інстанції, що за справою проти нього стоїть Росія з помсти, оскільки він послідовно захищає інтереси України та працює на її обороноздатність.

"Рівно через два тижні після того, як я відніс документи по корупції в НАБУ (це говорить прокурор) почались негласні слідчі дії і активізація цієї справи. Чому? Поясню: в 2019 тодішній керівник міжнародного комітету з Держдуми РФ Сергій Марков заявив, "якщо цих п'ятеро не посадять, всі вони повинні получити реальні тюремні строки, то ніякої нормалізації не буде". Це я повинен був получити в 2019 році термін, щоб була нормалізація з Росією. Рівно через три тижні після цієї заяви я був у СІЗО. Більше того, на наступний день, як я вийшов із СІЗО, була порушена інша кримінальна справа… про "злочинний план на заволодіння коштами державного бюджету шляхом організації виробництва бронетехніки". Каюсь, не тільки бронетехніки. Ця справа не закрита. Наступне наше побачення можливо буде по цій справі, а може по організації ремонту бронетехніки, а може по створенню "Стугн", "Нептунів", "Богдан" чи ще чогось", — сказав політик.

Пашинський також пояснив, чому саме сьогодні з'явилась справа і по нафтопродуктам: "Тому що рівно через 4 роки слідком Росії звинувачує Пашинського в ухвалені рішення про проведення АТО (03.11.2023)".

"5 березня 2022 року я очолив Асоціацію виробників зброї, — продовжив екснардеп, — мені вдалося організувати постачання боєприпасів, ремонти воєнної техніки, релокацію підприємств (оборонки. — Ред.) і все інше. Я це робив і до війни, і під час війни, і я буду робити це завжди. Хочу звернути увагу в частині ризиків — я тоді не втік. 12 лютого мені вручили підозру. Суд відбувся 26 лютого. Прокурор розказував, що я маю вплив на прем'єр-міністра, міністрів, на Міноборони, на тих, тих, тих. Якщо я маю такий вплив, невже я не міг скористатися цим впливом за 2 тижні?! Мабуть міг. А чому я не скористався?.. Поки я живий, росіяни не повернуться! Обґрунтування застави — зовсім смішно. В тій ухвалі ВАКСу є всі мої доходи, прокурор їй називав — 700 метрів, сто метрів (нерухомість), 32 млн грн, але все моє життя з 2014 року було під мікроскопом, всі мої активи вони до копійки вони знають. Але як же Пашинському дати заставу в 300 млн грн?! А дуже просто — у них же НСРД без міри було".

Також екснардеп звернув увагу колегії, що за нього у повному обсязі внесли заставу вітчизняні приватні підприємства ВПК, члени асоціації, які росіяни "обстрілюють ракетами, яким держава не виділяє ніяких бюджетних коштів, які згідно з висновками Державної аудитслужби порушено 40 кримінальних справ — на всі підприємства нашої асоціації — БЕБами, ДБРами і таке інше".

"Вони внесли за мене кошти, і мені соромно від цього. Адже ці кошти повинні працювати не на задоволення команд, незрозуміло звідки, а повинні працювати на нашу державу іменем якої ви зараз будете виносити ухвалу", — заявив він.

Як повідомлялось, 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн. гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Також "Телеграф" писав, що 26 лютого ВАКС обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави у розмірі 272,5 млн грн.