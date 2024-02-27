"Доб’юся повернення цих коштів": за Пашинського внесли заставу

Екснардеп заявив, що повертається до своїх обов'язків

За голову Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишнього нардепа Сергія Пашинського, якого нещодавно заарештували, внесли заставу. Сума склала 272,5 млн гривень.

Про це повідомив сам Пашинський. Подробиці він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами колишнього нардепа, гроші внесли підприємства — члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

"Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов’язків.", — написав він.

Пашинський додав, що він зі своїми адвокатами вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації його "розмов".

Нагадаємо, що 12 лютого НАБУ, САП і СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом їхнім спільникам за незаконне присвоєння нафтопродуктів, які були конфісковані у Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який втік до Росії.

Раніше "Телеграф" розповів, що захисник політика прокоментував арешт екснардепа та спрогнозував розвал підозри і справи про "розкрадання нафтопродуктів".