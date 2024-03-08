Внезапно: подрядчица телеканала "Рада" связана с бывшим бизнес-партнером Зеленского — расследование

Всего за последние три года компания и телеканал "Рада" подписали контракты на сотни миллионов гривен.

Владелец украинской компании "Кинокит" Юлия Дроздова, получающая миллионные подряды на создание контента и концептов от государственного телеканала "Рада", была юридической советницей компании Meylor Global LLP бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского – Тимура Миндича. Сама компания "Кинокит" была создана в 2017 году, но активное участие в государственных тендерах начала принимать только в 2019 году.

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info. Журналисты напомнили, что именно эта компания занималась трансляцией и техническим обеспечением пресс-марафона президента в 2019 году, а также освещала торжества к 30-летию Независимости Украины.

Незадолго до начала войны, в конце 2021 года, "Кинокит" получила от "Рады" 9 млн грн на разработку концепции работы телеканала и новые программы. В момент заключения сделки в компании сменились владельцы – именно тогда впервые "засветилась" Юлия Дроздова.

Сама Дроздова во время общения с журналистами заявила, что компанию приобрела, а советницей у Миндича никогда не работала. Когда журналисты напомнили, что эта информация указана в резюме, Дроздова попросила их предоставить все вопросы в письменном виде. Также Дроздова отвергла предположение, что она во главе компании и первые контракты с "Радой" как-то связаны.

За последние три года компания и телеканал подписали контракты на 350 миллионов гривен. С начала войны против российских террористов "Кинокит" привлечен к созданию контента для Национального телемарафона, который транслирует "Рада". Последний договор был подписан в январе 2024 года на сумму 104,9 млн грн.

Ранее "Телеграф" писал об изменении формата "Единых новостей". Они выполнили свою миссию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь каналам, особенно с большой аудиторией, нужно изменять форматы и развиваться. Это особенно важно на фоне снижения доверия к телемарафону среди украинцев.