Не тільки зброя: у Зеленського розповіли, що допоможе якнайшвидше закінчити війну

Є дві складові успіху

Україна має шанс якнайшвидше закінчити війну з Росією. Для цього, зокрема, потрібна відповідна зброя, але не тільки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, коли мова йде про терміни закінчення війни, вони впираються у кілька складових.

"Перше – психологія. Нагадаю, як змінювався психоемоційний стан у Росії, у нас протягом усієї цієї війни. Як тільки ти отримуєш тактичну перевагу, там йде обвальне падіння настрою. А Росія в цьому плані дуже відрізняється від нас. У нас зрозуміло, за що ми воюємо, а для росіян зрозуміло, що вони мають можливість захоплювати, грабувати і таке інше, але вони не готові платити за це максимальну ціну. Для нас це інша ціна", — зазначив Подоляк.

На його думку, ця психологія дуже важливий параметр. За словами радника керівника ОП, у нас вона знаходиться на іншому рівні, вона не ламається. Подоляк також зазначив, що поступово на цей рівень виходять психології у різних країнах-партнерах, наприклад, Північна Європа, там рівень повної підтримки України серед населення становить 80%.

"Другий параметр – математика. Ти не можеш воювати проти потрійного альянсу, маючи на полі бою один снаряд до 12 снарядів супротивника. Тобто йдеться про розрахунок, скільки і якого озброєння тобі потрібно, і які завдання з його допомогою ти вирішуватимеш", — підкреслив він.

Окремо Подоляк наголосив на потребі в авіації. За його словами, зараз найстрашніша проблема переднього краю — застосування росіянами керованих авіаційних бомб.

"Вирішити цю проблему можна із застосуванням систем фронтової протиракетної оборони та авіаційного компонента — F-16. Крім тактичної авіації, потрібно відсунути від фронту штурмовий гелікоптер Ка-52, який теж створює великі проблеми. Забравши цей компонент, ми приберемо головний аргумент росіян на полі бою. Ще окремо – дрони. Вони допомагають на іншому рівні вести бої, берегти особовий склад, проводити операції, які неможливо провести за інших умов. І це є конкретна математика", — підсумував він.

Більше про те, чому членство РФ у Раді безпеки ООН має бути припинене, наскільки серйозно передача російських активів Україні може похитнути режим Путіна та наскільки реально Україні повернути ядерний статус, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Брутальних процесів з вилову громадян на вулиці бути не повинно": інтерв’ю з Михайлом Подоляком, ч.II.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО розповіли, скільки ще Росія може вести таку війну з Україною.