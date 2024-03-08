Не только оружие: у Зеленского рассказали, что поможет как можно быстрее закончить войну

Есть две составляющие успеха

У Украины есть шанс как можно быстрее закончить войну с Россией. Для этого, в частности, нужно соответствующее оружие, но не только.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, когда речь идет о сроках окончания войны, они упираются в несколько составляющих.

"Первое – психология. Напомню, как менялось психоэмоциональное состояние в России, у нас на протяжении всей этой войны. Как только ты получаешь тактическое преимущество, там идет обвальное падение настроения. А Россия в этом плане очень отличается от нас. У нас понятно, за что мы воюем, а для россиян понятно, что у них есть возможность захватывать, грабить и так далее, но они не готовы платить за это максимальную цену. Для нас это другая цена", — отметил Подоляк.

По его мнению, эта психология очень важный параметр. По словам советника руководителя ОП, у нас она находится на другом уровне, она не ломается. Подоляк также отметил, что постепенно на этот уровень выходят психологии в разных странах-партнерах, например Северная Европа, там уровень полной поддержки Украины среди населения составляет 80%.

"Второй параметр – математика. Ты не можешь воевать против тройного альянса, имея на поле боя один снаряд к 12 снарядам противника. То есть речь идет о расчете, сколько и какого вооружения тебе нужно, и какие задачи с его помощью ты будешь решать", — подчеркнул он.

Отдельно Подоляк отметил необходимость в авиации. По его словам, сейчас самая страшная проблема переднего края – применение россиянами управляемых авиационных бомб.

"Решить эту проблему можно с применением систем фронтовой противоракетной обороны и авиационного компонента — F-16. Кроме тактической авиации, нужно отодвинуть от фронта штурмовой вертолет Ка-52, который тоже создает большие проблемы. Забрав этот компонент, мы уберем главный аргумент россиян на поле боя. Еще отдельно – дроны. Они помогают на другом уровне вести бои, беречь личный состав, проводить операции, которые невозможно провести при других условиях. И это конкретная математика", — подытожил он.

Больше о том, почему членство РФ в Совбезе ООН должно быть прекращено, насколько серьезно передача российских активов Украине может поколебать режим Путина и насколько реально Украине вернуть ядерный статус, читайте в материале "Телеграфа": "Брутальных процессов по вылову граждан на улице быть не должно": интервью с Михаилом Подоляком, ч.II.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО рассказали, сколько еще Россия может вести такую войну с Украиной.