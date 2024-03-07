"Війна є війна": Подоляк дав Заходу три важливі поради

Партнерам час виходити з режиму очікування і думати, що проблема вирішиться сама собою

Союзникам України настав час усвідомити реальність загрози та приймати важливі рішення для якнайшвидшого припинення війни. Зараз вони явно бояться остаточно зважитися на деякі кроки і йдеться не лише про закупівлю необхідної зброї.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів у першій частині інтерв’ю "Телеграфу". Він назвав три основні речі, які потрібно робити союзникам.

" Перше — остаточна відмова від будь-яких спроб домовитися з Росією або повернути її до договірного стану", — говорить Подоляк.

Друге, як зазначає радник, це відмова від режиму очікування. Тобто, партнерам час перестати думати, що проблема вирішиться сама собою.

"І третє – запитати Україну, що вам потрібно, щоб виграти війну? Коли ти ставиш питання про потреби у такому формулюванні, а тобі кажуть — мені потрібно 100 літаків або 10 систем Patriot, то тобі зрозуміле завдання. Ти збираєш "клуб джентльменів" і ви ухвалюєте рішення про купівлю необхідного тут і зараз. Можу сказати, що наші партнери вже йдуть до цього реалістичного сценарію", — наголосив співрозмовник видання.

Він також додав, що союзники бояться остаточно ухвалити для себе низку послідовних рішень. І тут Подоляк знову назвав два варіанти рішення.

"Перше – закінчуємо лірику. Закінчуємо саміти та просто збираємось у конкретний "клуб джентльменів", який максимально профінансує підтримку України. Прошерстить глобальний ринок і викупить усю зброю, яка там є. Скільки б на це не знадобилося коштів.

Друге – різко нарощуємо військові виробництва. Вкладаємося, особливо у швидкі виробництва — дрони, снаряди. І все це передаємо в Україну. І відразу забуваємо про будь-які територіальні обмеження щодо застосування озброєння. Зовсім не важливо — б’ємо ми по Росії чи окупованій території України. Війна є війною", — заявив радник голови ОП.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Якщо Росія не програє, то для Європи виникає загроза вічної війни": інтерв’ю з Михайлом Подоляком, ч.І.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу після чергової атаки дронів на українські міста. Він сказав, що країні потрібно більше ППО від партнерів.