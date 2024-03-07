"Його маніакальна ідея": Подоляк назвав головну мету Путіна у війні з Україною

Режим не зупиниться на Україні

Диктатор Росії Володимир Путін не зупиниться на руйнуванні України, його головна ціль це створити важіль впливу на Європу. Він хоче знищити нашу державу на усіх рівнях, аби вона стала частиною "проквітаючої" РФ.

Про це "Телеграфу" розповів керівник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, не слід принижувати ефект від війни в Україні, адже перемога Росії масштабує цю подію в рази.

"Для Путіна ставка – це повна відсутність України. Це його маніакальна ідея, яку він, як джокер, виклав на стіл", — сказав Подоляк.

Керівник ОП вважає, що у разі досягнення бажаного результату Путіну буде відкрито шлях у Європу. Тому наразі "немає можливості про щось домовлятися".

Подоляк зауважив, що за усі роки свого правління Путін занедбав Росію, вона має низький рівень економіки, люди живуть у бідності та майже без роботи. Але це не заважає РФ реалізувати усі свої десятиліттями накопичені ресурси.

"Гігантська армія заходить на територію іншої держави та отримує можливість різати, грабувати, вбивати. І їм за це ще платять", — додав керівник ОП.

Він також звернув увагу, що Путін демонстративно обнуляє свою участь у міжнародному праві. Адже це суть його режиму. За словами Подоляка, диктатор завжди підвищує ескалацію та експансію.

"Він інтуїтивно розуміє, що російському натовпу потрібно дати мету, кого і де вони можуть грабувати та різати. Інакше цей натовп не втримати", — сказав він.

Керівник ОП наголошує на тому, що недарма Путін усюди розповідає про відсутність України як такої. Він не зупиниться на ній, адже його режим може зазіхнути на країни і Балтії, і Східної Європи.

"Росія зараз – це єдиний мілітаристський табір. Ця територія не живе культурою та творенням, а ненавистю та руйнацією", — зауважив Подоляк.

У розмові з партнерами України керівник ОП наголошує, що Путін не зупиниться на захоплених територіях, він нехтує міжнародними правилами та законами, він диктатор. Попри це, на думку Подоляка, партнери РФ усе бачать і розуміють, що створення нових вогнищ військових конфліктів вимагає додаткових витрат від цивілізованого світу на їх розв’язання.

Більше про те, як закінчити війну з Росією, що очікує Україну на фронті цього року та про плани Путіна читайте у матеріалі "Телеграфу": "Якщо Росія не програє, то для Європи виникає загроза вічної війни": інтерв’ю з Михайлом Подоляком, ч.І.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО розповіли, скільки ще Росія може вести таку війну з Україною.