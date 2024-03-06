"Стане визначальним": Подоляк дав прогноз для України на 2024 рік

Від підсумків 2024 року залежатиме не лише майбутнє України

Для України 2024 буде визначальним, оскільки стане зрозуміло, чим завершиться війна. Саме цього року стане зрозумілим майбутнє не лише України, а й багатьох країн світу.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Україна на даному етапі веде війну не лише проти Росії, а й проти її союзників — КНДР та Ірану.

"Це як із хворобою — на третій день буде чітко зрозуміло, куди вийдеш — почнеш одужувати або остаточно захворієш. Так і тут. Третій рік війни визначить наше місце. Визначить не лише наше майбутнє, а й майбутнє багатьох країн, політичних суб’єктів", — сказав він.

За його словами, РФ прожила два роки у стані війни та повернулася до своєї звичайної імперіалістичної риторики. Тобто там вважають, що вони можуть не програти війну та зберегти своє місце за столом глобальних гравців та визначати правила життя для інших.

Україна ж, каже Подоляк, спромоглася довести свою суб’єктність і тепер питання полягає в тому, чи зможе вона використати це, щоб довести справу до кінця.

"Глобальне роззброєння, глобальний мир, глобальні правила, глобальне право можливі лише у разі програшу Росії. І, відповідно, цей рік визначає те, як світ розвиватиметься — у хворобливий бік, у бік хронічної хвороби під назвою "російський світ", або в бік правил, стабільності, а головне — гарантій майбутнього для дітей", — сказав чиновник.

Він зазначив, що Україна веде війну проти союзу Росії, КНДР та Ірану. Кожна з цих країн сприймається у світі як "репресивний та ескалаційний режим" і саме Україні самотужки запропонували розв'язувати три ці проблеми, які ніхто не вирішував десятиліттями. При цьому Подоляк наголошує, що вирішувати їх українцям доводиться без ресурсів.

Радник голови ОПУ також зазначив, що вважає це фатальною помилкою західних демократій, а тому Україні зараз треба переконати їх передати їй усі необхідні ресурси для перемоги.

Перша частина великого інтерв’ю з Подоляком буде доступна на сайті Телеграф вранці четверга, 7 березня.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Туреччини днями заявив, що Україна та Росія досягли максимуму на полі бою, а тому сторонам треба сідати за стіл переговорів.