"Все, що ви робите для України, надихає світ": Зеленський оригінально привітав жінок із 8 Березня

Президент щемливо привітав зі святом

У Міжнародний жіночий день 8 березня 2024 року глава української держави Володимир Зеленський привітав українок. Він відзначив їхню роль і заявив, що вони надихають світ.

Володимир Зеленський подякував українкам за все, що вони роблять. Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі президента України.

"Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!", — йдеться у привітанні.

У повідомленні також були фотографії військовослужбовиць, медикинь, рятувальниць, волонтерок та звичайних українок. На фотознімках уособлення сучасних жінок нашої країни, які навіть у такі важкі часи працюють, піклуються, рятують.

У своєму привітанні Зеленський використав фотографії, зроблені Alex Babenko, Сергієм Коровайним, Elena Tita, Дмитро Смольєнко. Також були узяті знімки, раніше опубліковані ДСНС (зокремі і ГУ ДСНС у Київській області), Медичним добровольчим батальйоном "Госпітальєри", 128-мою окремою гірсько-штурмовою Закарпатською бригадою та 66-тою окремою механізованою бригадою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про побут жінок на передовій. Військовслужбовиці розповіли, чому вони вирішили служити у ЗСУ, як до них ставляться побратими-чоловіки і не тільки.