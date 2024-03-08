Зеленський у Туреччині дав ім’я другому корвету, який турки будують для України

Туреччина допомагає Україні розвивати флот

Під час сьогоднішнього візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський надав ім’я "Гетьман Іван Виговський" корвету класу "Ада", який Туреччина виробляє для України. Ім’я було обрано не випадково, а на згадку про історичне коріння України.

Відповідний указ уже підписано президентом та опубліковано на сайті ОП. Це вже друге судно, яке турки будують для ВМС України.

В указі сказано, що саме у такий спосіб Україна вирішила відновити історичні традиції національного війська та увічнити пам'ять видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана війська Запорізького Івана Виговського.

Під час виступу у Туреччині президент Володимир Зеленський сказав, що підписав указ ще до свого візиту до Туреччини, тобто 7 березня. Він додав, що корвет неодмінно з'явиться у територіальних водах України.

"Я впевнений, що він також посилить наші ВМС", — сказав він.

Зазначимо, що це вже друге судно, яке Туреччина виготовляє для України. Перший корвет названий "Гетьман Іван Мазепа" та українські військовослужбовці вже проходять підготовку для подальшої служби на ньому, розповів в ефірі телемарафону представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях", — сказав він.

Також відомо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" буде адаптований до всіх типів протикорабельних ракет. Його будівництво розпочато ще до повномасштабного вторгнення РФ — у січні 2021 року. Планувалося, що будівництво корабля буде завершено до кінця 2023 року, а вже 2024 року ВМФ України отримають судно у своє розпорядження.

На цей час обидва корвети знаходяться на території Туреччини та точної інформації про те, коли судна передадуть Україні немає.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Раніше "Телеграф" розповідав, що стала відома кількість знищених кораблів ЧФ Росії. У строю вже лишилося тільки 5 великих десантних кораблів, а ще 15 перебувають на ремонті.