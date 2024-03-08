Зеленський прилетів до Туреччини: вже відомо, що обговорюватимуть з Ердоганом

Невідомо, чи дадуть лідери двох країн сумісну пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі із колегою Реджепом Ердоганом. Про те, що український президент має намір відвідати Туреччину, стало відомо сьогодні, 8 березня.

Про це повідомляють ЗМІ. За інформацією Yahoo, лідери двох держав обговорять подальшу співпрацю та підтримку України у війні з Росією, кажуть турецькі дипломатичні джерела.

Ердоган має намір наголосити на незмінній підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України під час переговорів, які відбудуться із Зеленським о 16:00 за Гринвічем (18:00 за київським часом). Також президенти обговорять чорноморську зернову угоду та новий регламент безпеки мореплавання комерційних судів між Росією та Україною після її завершення. Чи буде спільна пресконференція за підсумками переговорів наразі невідомо.

"Планується передати, що Туреччина продовжує зусилля щодо якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів… Коли мир повернеться до України, ми прагнемо й надалі рішуче підтримувати зусилля щодо відновлення країни, засновані на нашому стратегічному партнерстві", — сказало джерело.

Раніше в Офісі президента заявляли, що Зеленський хоче обговорити з турецьким колегою "потенційну формулу миру", безпеку судноплавства в Чорному морі та звільнення українських військовополонених, яких утримує Росія, передає The Guardian. Водночас є інформація, що Ердоган намагатиметься переконати Зеленського скоріше закінчити війну, а для цього сісти за стіл переговорів із Росією.

Також "Телеграф" повідомляв, що Путін скасував візит до Туреччини, хоча повинен був прибути туди ще 12 лютого. В РФ пообіцяли узгодити терміни нової зустрічі двох президентів, але поки що цього не сталося.