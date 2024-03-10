"Україна змучена, але стоїть і вистоїть!": глава УГКЦ відповів на скандальну заяву Папи Римського

Він запропонував скептикам відвідати Україну

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав прокоментував заяву Папи Римського Франциска про те, що Україна має підняти "білий прапор". Він зазначив, що в Україні ніхто не має наміру здаватись.

Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою у храмі Святого Юра УГКЦ в Нью-Йорку, повідомляє пресслужба УГКЦ. Він також провів молебень за перемогу України та справедливий мир.

"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена. Україна змучена, але стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії — послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців та дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав", — підкреслив глава УГКЦ.

До всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, Святослав звернувся такими словами: "Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові".

Нагадаємо, що Папа Римський напередодні зробив резонансну заяву. На його думку, Україна має підняти "білий прапор", щоб припинити війну. Цей символ означає капітуляцію.

Пізніше пресслужбі Ватикану довелося пояснити його слова. Її голова Маттео Бруні заявив, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію, а початок мирних переговорів.